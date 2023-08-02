الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية وتصفية 900 جندي للعدو خلال يوم

أفادت الدفاع الروسية بتدمير مسيرة بحرية أوكرانية حاولت ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وذكرت أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور بلغ نحو 925 جنديا خلال يوم.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر الأربعاء: "قام نظام كييف الليلة الماضية، بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق سفن النقل البحري المدني في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، بزورق مسير"، مضيفة أن الطاقم اكتشف الزورق الأوكراني في الوقت المناسب ودمره.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الفاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وكوبيانسك وكراسني ليمان.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

محور دونيتسك: صد 12 هجوما وتدمير مستودع ذخيرة ومقتل 295 جنديا للعدو

محور جنوب دونيتسك: الخسائر الأوكرانية تتجاوز 210 أفراد

محور زابوروجيه: صد 4 هجمات للعدو، وتدمير مستودع ذخيرة، خسائر العدو تفوق 220 جنديا

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محور كوبيانسك: فصائل هجومية روسية تحسن موقعها التكتيكي في عدة مناطق، صد هجومين قرب بلدة نوفوسيولوفسكويه في لوغانسك، خسائر العدو تزيد عن 40 فردا

محور كراسني ليمان: مقتل نحو 115 جنديا أوكرانيا

محور خيرسون: خسائر العدو تبلغ 45 عسكريا.

إصابة 96 وحدة مدفعية من أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة

منطقة زابوروجي، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر للحرس الوطني الأوكراني.

تم تدمير مستودعين للذخيرة والوقود في خاركوف ودونيتسك

اعتراض 12 صاروخا من نوع HIMARS وإسقاط 28 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5430 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 11084 دبابة ومدرعة أخرى، و142 1 راجمة صواريخ، و5719 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12020 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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