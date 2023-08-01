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الدفاع الروسية: صد هجوم مسيرات بحرية أوكرانية على سفن للأسطول الروسي في البحر الأسود

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الدفاع الروسية: صد هجوم مسيرات بحرية أوكرانية على سفن للأسطول الروسي في البحر الأسود
Sputnik
سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" (صورة أرشيفية)
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أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت الليلة الماضية دون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بمسيرات بحرية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية الليلة بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود، بثلاثة زوارق بحرية غير مأهولة، وذلك أثناء أداء السفينتين مهام متعلقة بمراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بعد 340 كم جنوب غرب مدينة سيفاستوبول".

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وذكر البيان أنه خلال التصدي للهجوم دمرت السفينتان بنيران أسلحتهما كل المسيرات البحرية الثلاث للعدو، وأضاف أنهما تواصلان أداء مهامهما.

وفي مايو الماضي أعلنت الدفاع الروسية عن صد هجوم شنته ثلاث مسيرات بحرية أوكرانية على السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة تمكن من تدمير جميع الزوارق المسيرة المعادية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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