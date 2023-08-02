الجيش الروسي يسيطر على ثمانية معاقل أوكرانية في ثلاثة أيام من الهجوم

فرضت وحدات من قوات "غرب" التابعة للجيش الروسي، سيطرتها على 8 معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في منطقة كوزيموفسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية في غضون ثلاثة أيام.

أعلن ذلك رئيس المكتب الصحفي لهذه المجموعة سيرغي زيبنسكي، وقال: "خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي، استولت فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول، على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، وتم خلال ذلك القضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة وقتل عناصر حوالي سرية مشاة كاملة من اللواء الميكانيكي رقم 32 ولواء المظليين رقم 25".

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بالإضافة إلى ذلك، وجهت المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-35" وكذلك القاذفات من طراز "سو-25"، ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية.

يوم أمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها صدت على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمانسكي، 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وتم خلال ذلك قتل أكثر من 100 عسكري من قوات العدو.

المصدر: نوفوستي