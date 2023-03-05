آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /05.03.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
لوغانسك: مجموعة من الجنود الأوكرانيين الفارين من قياداتهم يختبئون بالقرب من كريمينايا
فولودين: الولايات المتحدة تجبر الدول الأخرى على تمويل أوكرانيا
قراء صحيفة "لو فيغارو" عن شولتس: "الأتباع لا يغضبون من تصرفات أسيادهم"
ترامب يناقض نفسه.. يتعهد بوقف الصراع في أوكرانيا فورا وزيادة الدعم الأوروبي لكييف إن انتخب رئيسا
الجيش الروسي يعقد اجتماعا على أعلى المستويات لبحث الخطط العسكرية في منطقة العمليات
انخفاض احتياطات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية إلى أقل من 60%
انسحابات من الحزب الديمقراطي بسبب أوكرانيا: بايدن يدفع العالم "لحرب نووية"
قناة NBC: طيارون أوكرانيون يخضعون لتدريبات في الولايات المتحدة لتقييم قدراتهم القتالية
دبلوماسي روسي يكشف عن دور تشرشل و"ستاره الحديدي" في الصراع مع روسيا