أنقرة: نبذل قصارى جهدنا لتمديد صفقة الحبوب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتمديد صفقة الحبوب.

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وقال تشاووش أوغلو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في قطر: "نعمل بجهد على تنفيذ صفقة الحبوب بلا أي حواجز وتمديدها، وبحثت هذا أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وذكر أنه لم يتم حتى الآن القضاء على الجوع في العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صفقة الحبوب ساعدت في تخفيض أسعار الغذاء.

وينتهي سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 مارس الجاري.

وتقضي هذه الصفقة التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو عام 2022، بنقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود. وتعد صفقة الحبوب جزءا من الاتفاقية التي تقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى أن الجزء الروسي من هذه الاتفاقية لا يتم تنفيذه، وذلك بالرغم من وعود الأمم المتحدة بإلغاء كل القيود المفروضة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي