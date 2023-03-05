قناة NBC: طيارون أوكرانيون يخضعون لتدريبات في الولايات المتحدة لتقييم قدراتهم القتالية

أفادت شبكة "NBC" نقلا عن ممثلين لم تسمهم من الإدارة الأمريكية بوصول طيارين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الولايات المتحدة لتدريبهم على مهارات قيادة المقاتلات الحربية.

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وبحسب الشبكة قالت المصادر "إننا لا نتحدث عن تدريب محتمل على استخدام المركبات القتالية، بما في ذلك مقاتلات F-16. الغرض من إقامتهم هو تقدير المدة التي يمكن أن يستغرقها تحضيرهم".

وأضافوا: "إن هذا الجهد له هدفان. تحسين مهارات الطيارين وتقييم المدة التي يمكن أن يستغرقها برنامج التدريب المناسب".

وبحسب المصادر فإن هذا البرنامج لا يغير موقف واشنطن من مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات عسكرية.

كما قال مسؤولون إن مهارات الأوكرانيين يتم تقييمها على أجهزة محاكاة في قاعدة عسكرية أمريكية في توكسون، أريزونا، وقد ينضم إليهم المزيد من زملائهم الطيارين قريبا، بحسب ما ذكرته الشبكة.

وأضافوا: "البرنامج يدور حول تقييم قدراتهم كطيارين حتى نتمكن من تقديم المشورة لهم بشكل أفضل حول كيفية استخدام القدرات التي لديهم والتي قدمناها لهم".

المصدر: نوفوستي