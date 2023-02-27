مسؤول أمريكي: مسألة تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لم تشطب من جدول أعمال الكونغرس

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماككول، بأن مسألة تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لم تشطب من جدول أعمال الكونغرس.

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وقال ماككول في مقابلة مع قناة "ABC News": "لم ترفع (مسألة توريد المقاتلات الأمريكية إلى أوكرانيا) من جدول الأعمال... مع وجود ضغط كاف من كلا الجانبين في الكونغرس يمكننا أن نقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه للنصر".

وأشار إلى أنه يعتبر توريد المقاتلات وأنظمة "ATACMS" الصاروخية الأمريكية إلى أوكرانيا أمرا مبررا.

كما عبر عن اعتقاده بأنه في حال تقديم الأسلحة "الصحيحة" لأوكرانيا لن تضطر الولايات المتحدة إلى مساعدة كييف في النزاع الحالي لفترة طويلة.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقا، في حديث لقناة "ABC" بأنه يستبعد نقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، لأنها لا تحتاج إلى هذا النوع من السلاح.

المصدر: نوفوستي