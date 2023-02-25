بايدن: زيلينسكي ليس بحاجة الآن لمقاتلات "إف-16"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث لتلفزيون ABC أنه يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" في الوقت الراهن، نظرا لعدم حاجة كييف لها الآن.

وقال بايدن: "لا، لا يحتاج فلاديمير زيلينسكي إلى "إف-16" الآن... ووفقا لعسكرينا، لا يوجد سبب لتقديم مقاتلات "إف-16" في الوقت الحالي. أستبعد ذلك في الوقت الحالي".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا ما تحتاجه حقا.

وأضاف: "إنه (زيلينسكي) يحتاج إلى دبابات ومدفعية ومنظومات دفاع جوي، بما في ذلك أيضا راجمات "هيمارس". هناك أشياء يحتاجها الآن والتي نرسلها إليه حتى يتمكن من النجاح هذا الربيع وهذا الصيف مع الانتقال إلى الخريف".

وكرر بايدن أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "بقدر ما يلزم للانتصار على روسيا".

المصدر: نوفوستي