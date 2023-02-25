مساعدات مالية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ10 مليارات دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا.. اليوم وبالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخزانة، نعلن عن أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات، بما في ذلك دعم الميزانية لحكومة أوكرانيا ومساعدة طاقة إضافية لدعم الأوكرانيين".

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وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة بدأت هذا الأسبوع بصرف 9.9 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية لحكومة أوكرانيا.

وصرح: "هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها وتضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الضرورية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ".

وأكد أن المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستمرة ساهمت في حشد المانحين الدوليين الآخرين.

ونوه إلى أنه يعمل أيضا مع الكونغرس لتقديم مساعدة إضافية في مجال الطاقة لأوكرانيا، وهي مساهمة بقيمة 250 مليون دولار ستمكن من تلبية الاحتياجات الفورية، بما في ذلك معدات شبكة الطاقة الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد "في إبقاء المدارس مفتوحة، وتشغيل مولدات الطاقة للمستشفيات، والحفاظ على دفء المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المساعدة تعتمد على 270 مليون دولار التزمت بها الولايات المتحدة بالفعل لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا خلال العام الماضي.

وأضاف "سيساعد هذا الدعم أوكرانيا على تلبية احتياجاتها العاجلة في مجال أمن الطاقة وتحويل قطاع الطاقة لديها ليكون أكثر أمانا ومرونة واستدامة".

واختتم بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم شعب أوكرانيا".

وأتى بيان الخارجية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تخصيص ملياري دولار كمساعدات عسكرية لكييف.

المصدر: وكالات