صحيفة: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تغري أوكرانيا لبدء مفاوضات جدية مع روسيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحاول تشجيع أوكرانيا على بدء مفاوضات جدية مع روسيا، والخروج بخطة سلام ترضي الطرفين.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تروج لفكرة إبرام اتفاق دفاع مع أوكرانيا، في محاولة لمساعدة كييف على بدء محادثات سلام مع موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية، تدرس الدول إمكانية تزويد كييف بعلاقات أوثق مع الناتو، وإمكانية أوسع للوصول إلى المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة الحديثة بعد انتهاء الصراع.

ووضحت الصحيفة أنه يُنظر إلى مثل هذا الاتفاق، على أنه وسيلة لتشجيع كييف على بدء المفاوضات.

وأكدت الصحيفة: "ترى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا علاقات أوثق، بين الناتو وأوكرانيا وسيلة لتشجيع كييف على بدء محادثات سلام مع روسيا".

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المصدر: نوفوستي