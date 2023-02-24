ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في المفاوضات مع روسيا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بالانخراط في مفاوضات مع روسيا وتحقيق السلام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أخبرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن عليه الانخراط في محادثات سلام مع موسكو، خلال لقائهم الثلاثي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر".

المصدر: سبوتنيك