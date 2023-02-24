زيلينسكي يخطط للقاء الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وقال زيلنسكي في مؤتمر صحفي: "أولا وقبل كل شيء، أخطط للقاء شي جين بينغ. وأعتقد أن هذا سيعود بالفائدة على بلادنا والأمن في العالم".

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ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.

المصدر: نوفوستي