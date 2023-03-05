نائبة جمهورية أمريكية: لقد دعمنا أوكرانيا بما فيه الكفاية

دعت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، الولايات المتحدة إلى وقف المساعدات التي تقدمها إلى أوكرانيا، والتي بلغت خلال عام ما يقارب الـ 113 مليار دولار أمريكي.

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ويمثل تصريح غرين صوتا جديدا يضاف للتمرد الذي يشهده الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ضد دعم أمريكا لأوكرانيا.

وبرزت غرين كصوت مؤثر في مجلس النواب، بعدما وطدت علاقتها مع رئيس المجلس كيفين مكارثي، الذي تعهد بأن الجمهوريين لن يقدموا "شيكا على بياض" لأوكرانيا.

وقالت غرين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعمه لأوكرانيا: "يعرض العالم بأسره لخطر حرب عالمية ثالثة".

وتابعت غرين: "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط من أجل السلام في أوكرانيا، بدلا من إمدادها بالأسلحة".

المصدر: الغارديان