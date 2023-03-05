لوغانسك: مجموعة من الجنود الأوكرانيين الفارين من قياداتهم يختبئون بالقرب من كريمينايا

قال المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو إن مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فارون، ويختبئون من قيادتهم جنوب مدينة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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وأضاف ماروتشكو: "جنوب كريمينايا، بين غريغوروفكا وبيلوجوروفكا، تم العثور على مجموعة صغيرة من المسلحين الأوكرانيين، الذين لا يقومون بعمليات قتالية، ويقومون بتجهيز مكان للعيش فيه".

ووفقا لماروتشكو، فإن "أسلوب الحياة المنعزل للمجموعة يشير إلى "أنهم جنود أوكرانيون تركوا مواقعهم دون إذن ولا يريدون المشاركة في الأعمال العدائية".

وفي وقت سابق أفيد بأن السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية عثرت على مخبأ للأسلحة والقنابل اليدوية أجنبية الصنع، في قرية بوروفسكوي شمال غرب جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: تاس