أعلن الصحفي الأمريكي المقدم في قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب" إندريو نابوليتانو، أن الفكرة الغربية حول "تحرير" القرم من روسيا غبية وعبثية.

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وكتب الصحفي: "(إن الفكرة حول) احتمال "تحرير" القرم من روسيا تشبه فكرة حول تحرير تكساس من الأمريكيين ونقلها إلى المكسيك".

ووصف نابوليتانو خطاب الرئيس الروس فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفدرالية الروسية في 21 فبراير الماضي بأنه واحد من أكثر خطابات رؤساء الدول عقلانية في الآونة الأخيرة، معبرا عن اعتقاده بأن الزعيم الروسي يعرف أن الغرب يقف وراء النزاع في أوكرانيا. وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الواقع "يعرفه الجميع"، مشددا على أن توسع حلف الناتو كان واحدا من عوامل تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وقال العديد من الساسة والخبراء والمحللين، سابقا، إن الغرب تجاوز في علاقاته مع روسيا عدة خطوط حمراء، مما أدى إلى اندلاع صراع في أوكرانيا. فمثلا أشار المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى أن انتهاك الوعد الأمريكي بعدم توسيع الناتو أصبح سببا للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي