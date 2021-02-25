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الجيش والشارع وباشينيان.. ماذا يحدث في أرمينيا الآن؟

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الجيش والشارع وباشينيان.. ماذا يحدث في أرمينيا الآن؟
Reuters Stepan Poghosyan
نيكول باشثينيان يترأس مظاهرة لمؤيديه - يريفان
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تصاعدت حدة التوترات المرتفعة أصلا في أرمينيا اليوم الخميس، عندما طالبت قيادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

يتبع..

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