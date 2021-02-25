الجيش والشارع وباشينيان.. ماذا يحدث في أرمينيا الآن؟
Reuters Stepan Poghosyan
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تصاعدت حدة التوترات المرتفعة أصلا في أرمينيا اليوم الخميس، عندما طالبت قيادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.
- هيئة الأركان العامة تنشر بيانا وقع عليه نحو 40 مسؤولا عسكريا بارزا بطلب استقالة حكومة باشينيان
- باشينيان يصف بيان هيئة الأركان العامة بأنه محاولة انقلاب ويعلن إقالة قائدها قبل توقيعه عليها
- أنصار باشينيان يتظاهرون في ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة
- الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان يؤكد أنه تسلم من باشينيان وثيقة تنص على إقالة قائد هيئة الأركان، لكنه لم يوقع عليها حتى الآن
- روسيا تشدد على أن آخر الأحداث في يريفان شأن داخلي لأرمينيا
- تنظيم مظاهرات معارضة لباشينيان في يريفان
- باشينيان يعلن في كلمة أمام أنصاره أن الوضع لا يزال "قابلا للإدارة" وأن الجيش لا يزال مواليا له
- باشينيان يترأس مسيرة لأنصاره في يريفان ثم يعود إلى مقر الحكومة
- رصد احتكاكات محدودة بين أنصار باشينيان ومعارضيه
- تحليق الطيران الحربي في سماء يريفان
- تركيا تدين "محاولة الانقلاب "في أرمينيا
- الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان يعلن تضامنه مع العسكريين المطالبين باستقالة باشينيان
- هيئة الأركان العامة تصدر بيانا جديدا تنفي فيه خضوعها لأي ضغط وحصرها الثابت على "الخدمة من أجل إنقاذ الوطن"
- وزير الخارجية الروسي يبحث آخر المستجدات في يريفان مع نظيره الأرمني آرا أيفازيان
- الرئيس الأرمني ساركيسيان يعلن أنه يتخذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الوضع
باشينيان يعود إلى مؤيديه ويطلب من الجيش عدم التدخل في السياسة ويتوعد معارضيه بالاعتقال قائلا إن "الوقت المخملي انتهى"
باشينيان يشدد على أن رفض رئيس الجمهورية توقيع قراره إقالة رئيس هيئة الأركان العامة سيعني "انضمامه إلى الانقلابيين" ويدعو قائد الأركان إلى ترك منصبه طوعا
- وزارة الدفاع الأرمنية تعلن رفضها لـ"محاولات توريط الجيش في العمليات السياسية"
يتبع..