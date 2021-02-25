أنصار المعارضة الأرمنية ينصبون الخيام وسط يريفان - فيديو

نصب أنصار المعارضة الأرمنية، الخيام في شارع "باغراميان" وسط العاصمة يريفان، فيما تعتزم المعارضة عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة قضية إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأشارت المعارضة، إلى أن "البرلمان الأرمني رفض عقد اجتماع استثنائي حول هذه القضية".

وقال منسق حركة المعارضة "إنقاذ الوطن" إيشخان ساغاتليان، إن "المعارضة سترسل وفدا إلى الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان لمناقشة الوضع الراهن والبحث عن حلول".

بدوره أعلن باشينيان، إنهاء مسيرة أنصاره في يريفان وتحول إلى المعارضة بذات الاقتراح، وقال: "نوقف عملنا ونقترح على المعارضة وقف تحركها أيضا. ندعوها لمناقشة إجراءات أخرى، لكن يجب اتخاذ جميع القرارات مع مراعاة رأي الشعب".

وتصاعد الوضع في أرمينيا بشكل حاد الخميس، بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد بيانا يطالب باستقالة باشينيان والحكومة.

المصدر: "إنترفاكس"