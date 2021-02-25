لافروف يبحث مع وزير خارجية أرمينيا آخر المستجدات في يريفان

أبدى وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لنظيره الأرمني آرا أيفازيان أمل موسكو في حل الأزمة السياسية المتصاعدة في بلده حيث طالبت قيادة الجيش برحيل حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان مقتضب أن أيفازيان أطلع لافروف خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس، على آخر تطورات الأحداث في بلده، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدوره "شدد على أنه يعتبر هذا الوضع شأنا داخليا لأرمينيا ويأمل في تسويته بطرق سلمية".

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

المصدر: RT