بوتين يدعو في اتصال مع باشينيان جميع الأطراف في أرمينيا لضبط النفس

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث اليوم الخميس آخر المستجدات في أرمينيا مع رئيس حكومة هذا البلد نيكول باشينيان.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين أعرب خلال المكالمة عن "تأييده للحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا".

وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي دعا جميع الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الأرمني.

واندلعت في أرمينيا اليوم أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

المصدر: RT