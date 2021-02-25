وزارة الدفاع الأرمنية: محاولات توريط الجيش في السياسة غير مقبولة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن رفضها لـ"محاولات توريط الجيش في السياسة"، ردا على إصدار هيئة الأركان العامة بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وشددت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس على أن القوات الأرمنية تنفذ بالكامل مهتها المتمثلة بحماية الوطن وضمان أمنها، مضيفا: "الجيش هو هيكل غير سياسي، وجميع محاولات توريط القوات المسلحة في أي عملية سياسية تعد غير مقبولة إطلاقا".

وحذرت الوزارة من أن هذه المحاولات "تهدد أمن واستقرار الجمهورية"، مضيفة أنها سترد عليها بشكل مناسب.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

المصدر: RT