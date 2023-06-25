النجمة التشيكية بترا كفيتوفا ملكة لبرلين (فيديو)

توجت النجمة التشيكية، بترا كفيتوفا، بلقب بطولة برلين المفتوحة للتنس، ذات 500 نقطة "WTA 500"، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.

وجاء تتويج بترا كفيتوفا المصنفة تاسعة عالميا، على حساب الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة العشرين، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-2) و(7-6) في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم الأحد.

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وحققت النجمة المخضرمة بترا كفيتوفا (33 عاما) بذلك لقبها الحادي والثلاثين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT