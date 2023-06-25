الماتادور ألكاراز يصطاد عدة عصافير بحجر واحد! (فيديو)

أحرز النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، لقب بطولة كوينز للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و190 ألف يورو.

وجاء تتويج ألكاراز على حساب الأسترالي أليكس دي مينور المصنف الـ18 عالميا، إثر فوزه عليه بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة، بواقع: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و38 دقيقة.

وحصد كارلوس ألكاراز (20 عاما) اللقب الحادي عشر له خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، والأول على الملاعب العشبية، وأصبح أول لاعب تحت 21 عاما يفوز بأول نهائي له على الملاعب العشبية منذ الفرنسي ريشار غاسكيه عندما تغلب على البيلاروسي ماكس ميرني في دورة نوتنغهام الإنجليزية عام 2005.

وقال النجم الإسباني عقب التتويج: "أن يكون اسمي على هذه الكأس يعني الكثير بالنسبة لي"، وأصبحت هذه الدورة أفضل إعداد لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات "الغراند سلام".

كما سيستعيد كارلوس ألكاراز غدا الاثنين، المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي خسره بعد هزيمته المثيرة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، حيث تعرض الإسباني لتشنجات في جسمه.

بينما بات أليكس دي مينور (24 عاما) والمعتاد أكثر على اللعب على الأراضي العشبية، حيث توج بلقب دورة إيستبورن الإنجليزية عام 2021، أول أسترالي يصل لنهائي بطولة كوينز، منذ النجم ليتون هيويت في عام 2006.

المصدر: RT