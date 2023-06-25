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الروسي روبليف: الهزيمة في نهائي بطولة هاله للتنس ليست كارثة (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف: الهزيمة في نهائي بطولة هاله للتنس ليست كارثة (فيديو)
Globallookpress Friso Gentsch
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أخفق اللاعب الروسي، أندريه روبليف، المصنف السابع عالميا، في الفوز بلقب بطولة هاله الألمانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و100 ألف يورو.

وخسر روبليف أمام اللاعب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-3) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.

ونقلت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتنس "ATP" عن أندريه روبليف، قوله عقب المباراة: "عندما تنظر إلى قائمة اللاعبين العظماء الذين يلعبون هنا، لا تتوقع أن تتأهل إلى النهائي. بعد بضع دورات، بدا الأمر جيدا. لكن عندما وصلت إلى النهائي، بالطبع، أردت الفوز. الآن تبدو النتيجة وكأنها كارثة".

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وأكد اللاعب الروسي البالغ من العمر 25 عاما، أنه "كان أداء جيدا بالفعل" بالنسبة له.

بينما أحرز ألكسندر بوبليك (26 عاما) اللقب الثاني خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في فردي الرجال، بعد الفوز بلقب دورة مونبلييه الفرنسية في عام 2022.

المصدر: RT 

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