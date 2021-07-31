حصيلة العرب في ثامن أيام أولمبياد 2020.. قطر تدخل التاريخ

شهد اليوم الثامن من منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" منح القطري فارس إبراهيم أول ميدالية ذهبية لبلاده في تاريخها، والميدالية الذهبية الثانية للعرب في هذه الدورة.

وتوج فارس إبراهيم، المصري الأصل، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، برقم قياسي أولمبي، بوزن إجمالي قدره 402 كغم (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي)، ليهدي بذلك قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.

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وفي ما يلي نتائج الرياضيين العرب بعد منافسات يوم السبت 31 يوليو 2021 (اليوم الثامن) لأولمبياد "طوكيو 2020":

ألعاب قوى "أم الألعاب"

100 متر - رجال

تأهل الإماراتي محمد الحمادي والعماني بركات الحارثي من منافسات أشواط التصفيات إلى الجولة الأولى، في حين تأهل القطري فيمي أوغونودي إلى الدور نصف النهائي للمسابقة، التي ستقام غدا.

400 متر حواجز - سيدات

أخفقت كل من العداءة البحرينية أمينات يوسف جمال والجزائرية لبنى بن حاجة في التأهل للدور نصف النهائي من الجولة الأولى.

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800 متر - رجال

بلغ التونسي عبد السالم العيوني والمغربيان عبد العاطي الغيثي وأسامة نبيل إلى الدور نصف النهائي من سباق الجولة الأولى، في حين خرج من المنافسات المغربي مصطفى إسماعيل والجيبوتي عين الله سليمان والقطري أبو بكر حيدر عبدالله والجزائري ياسين حتحات.

800 متر - سيدات

تأهلت المغربية رباب عرافي إلى منافسات نصف النهائي، ولكنها عادت وخسرت فرصة التأهل إلى النهائي بحلولها في المركز السادس في مجموعتها.

جمباز القفز - رجال

خسر المصري سيف شريف منافسات جمباز القفز - ترامبولين رجال بحلوله في المركز الأخير

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الملاكمة – منافسات دور الـ16 لوزن الذبابة للرجال

خسر الملاكم الجزائري محمد فليسي مواجهته أمام الفلبيني كارلو بالام بنتيجة (5-0) نقطة.

رفع أثقال - 96 كجم رجال

حقق القطري فارس إبراهيم الميدالية الذهبية الثانية للعرب والأولى لقطر في تاريخ الأولمبياد برفعه 402 كيلوغراما، وهو رقم قياسي أولمبي جديد.

بينما خسر الفلسطيني محمد حمادة بحلوله بالمركز الأخير برفع 310 كيلوغراما

81 كغم - رجال

خسر عامر سليم رمضان الخنجري من سلطنة عمان، والتونسي رمزي بهلول منافسات البطولة حيث توج بالذهبية لو شياوجون.

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مبارزة السلاح

سيف عربي - سيدات منافسات الـ16

خسر منتخب تونس المؤلف من (ألفة حزامي وياسمين دغفوس وناديا بن عزيزي وأميرة بن شعبان) مواجهته أمام اليابان بنتيجة (45-29).

الإبحار – (فورتي ناينر إف إكس)

احتلت التونسيتان سارة قزقز وآية قزقز في المرتبة الأخيرة بسباق 21.

ناكرا 17

احتل التونسيان مهدي عربي ورانيا رحالي المركز الـ20 والأخير بسباق 19.

كرة القدم

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خسر منتخب مصر أمام نظيره البرازيل بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي للبطولة

جدول الميداليات

1- تونس – ميدالية ذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي، وفضية عبر لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

2- قطر – ميدالية ذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

3- الأردن - ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

4- مصر – ميدالية برونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك، وبرونزية أخرى أحرزها لاعب التايكوندو سيف عيسى

5- - الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

المصدر: وكالات