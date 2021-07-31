حصيلة اليوم الثامن لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

فرض الرباع القطري فارس إبراهيم نفسه نجما بلا منازع على منافسات يوم السبت لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، بمنح بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.

وتوج فارس إبراهيم (23 عاما) والمصري الأصل، بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، بوزن إجمالي قدره 402 كغم وهو رقم قياسي أولمبي (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي).

كما سطرت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش التاريخ بإهدائها أول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات التنس لفردي السيدات.

وجاء تتويج بليندا بنشيتش على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(2-6) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة.

وواصل منتخب روسيا للمبارزة للسيدات، بحصد الميداليات في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد حصول الرباعي (صوفيا فيليكايا وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا وسفيتلانا شيبيليوفا) على ذهبية مسابقة مبارزة السيف للفرق، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بنتيجة (45-41) في النهائي.

ومنح البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش، البالغ من العمر 20 عاما، الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في هذه الدورة، بفوزه في مسابقة "الجمباز الترامبولين".

ونال الثنائي الإسباني، فاطمة غاليز وألبيرتو فيرنانديز، الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية للزوجي المختلط في أولمبياد طوكيو.

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى الثنائي أليساندرا بيريلي وجيان ماركو من سان مارينو، وهي الميدالية الفضية الأولمبية الأولى في تاريخها.

وكانت بيريلي قد سطرت اسمها بأحرف من ذهب "برونز" بإحرازها أول ميدالية أولمبية لبلادها، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية لفردي السيدات، لتصبح سان مارينو أصغر دولة مساحة وسكانا (34 ألف نسمة) تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

وأحرز منتخب بريطانيا (كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين) ذهبية سباق التتابع المختلط (100X4) متر للسباحة المتنوعة، بزمن قدره (3:37.58) دقائق، محطما الرقم القياسي العالمي السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95) دقائق.

بينما سطر منتخب بريطانيا التاريخ بتتويجه بأول ذهبية أولمبية على الإطلاق في منافسات الثلاثي المختلط، لتضيف ميدالية ثالثة لحصيلتها في هذه الرياضة في طوكيو.

واحتل الرباع البريطاني (جيسيكا ليرمونث، جوني براونلي، جورجيا تيلور-براون، أليكس يي) المركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن قدره ساعة واحدة و23 دقيقة و41 ثانية.

وتقام منافسات الثلاثي المختلط بمشاركة رجلين وامرأتين، ويكمل كل متسابق منافسات تتكون من سباحة 300 متر وقيادة الدراجة 6.8 كيلومتر، والركض لكيلومترين، قبل أن يستكمل زميله المنافسة.

وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 46 ميدالية (21 ذهبية، 13 فضية، 12 برونزية)، متقدمة بفارق 16 ميدالية على وصيفتها اليابان (17 ذهبية و5 فضية و8 برونزية)، وتليهما الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و17 فضية و13 برونزية)، وروسيا في المركز الرابع برصيد 37 ميدالية.

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم السبت 31 يوليو 2021:

رصيد العرب من ميداليات أولمبياد طوكيو حتى الآن:

1 - تونس: ذهبية وفضية

2- قطر: ذهبية

3- الأردن: فضية

4- مصر: برونزيتين

5- الكويت: برونزية

المصدر: RT