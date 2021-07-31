روسيا تحرز ذهبية مبارزة السيف لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو
أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة مبارزة السيف، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم السبت.
وجاء تتويج الفريق الروسي بعد فوزه 45-41 في النهائي على نظيره الفرنسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.
31 July - #Fencing - Women's Sabre Team— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 31, 2021
🥇#ROC
🥈France🇫🇷
🥉Republic of Korea🇰🇷#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
وأحرز الميدالية البرونزية الفريق الكوري الجنوبي بفوزه في مواجهة تحديد المركز الثالث على نظيره الإيطالي بنتيجة 45-42 .
📹 Еще раз насладимся главным моментом дня – прекрасной победой наших саблисток 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021
Какое напряжение, какие эмоции! Золотые девушки 🥇 pic.twitter.com/P1rMrb5fkG
وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي صوفيا بيليكايا وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا وسفيتلانا شيبيليوفا من إهداء الميدالية الذهبية الـ11 لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.
يذكر أن فريق روسيا للسيدات أحرز أمس الأول الميدالية الذهبية في مسابقة المبارزة "سلاح الشيش".
المصدر: rsport.ria.ru