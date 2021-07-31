روسيا تحرز ذهبية مبارزة السيف لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة مبارزة السيف، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم السبت.

وجاء تتويج الفريق الروسي بعد فوزه 45-41 في النهائي على نظيره الفرنسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وأحرز الميدالية البرونزية الفريق الكوري الجنوبي بفوزه في مواجهة تحديد المركز الثالث على نظيره الإيطالي بنتيجة 45-42 .

📹 Еще раз насладимся главным моментом дня – прекрасной победой наших саблисток 🤩



Какое напряжение, какие эмоции! Золотые девушки 🥇 pic.twitter.com/P1rMrb5fkG — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021

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وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي صوفيا بيليكايا وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا وسفيتلانا شيبيليوفا من إهداء الميدالية الذهبية الـ11 لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

يذكر أن فريق روسيا للسيدات أحرز أمس الأول الميدالية الذهبية في مسابقة المبارزة "سلاح الشيش".

المصدر: rsport.ria.ru