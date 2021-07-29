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روسيا تحرز ذهبية المبارزة "سلاح الشيش" لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

الرياضة

روسيا تحرز ذهبية المبارزة
Reuters Maxim Shemetov
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أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة المبارزة "سلاح الشيش"، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الخميس.

وجاء تتويج الفريق الروسي بعد الفوز في النهائي بنتيجة 45 -35 على نظيره الفرنسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وأحرز الميدالية البرونزية الفريق الإيطالي بفوزه في مواجهة تحديد المركز الثالث على نظيره الأمريكي بنتيجة 45-23.

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وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي إينا ديريغلازفا ولاريسا كوروبينيكوفا وأديلينا زاغيدولينا ومارتا مارتيانوفا من إهداء الميدالية الذهبية الثامنة لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru

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