روسيا تحرز ذهبية المبارزة "سلاح الشيش" لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة المبارزة "سلاح الشيش"، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الخميس.

وجاء تتويج الفريق الروسي بعد الفوز في النهائي بنتيجة 45 -35 على نظيره الفرنسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

🥇 ЗОЛОТО! НАШИ ФЕХТОВАЛЬЩИЦЫ ЛУЧШИЕ В КОМАНДНОЙ РАПИРЕ!



Фантастический финал от наших девушек против француженок – 45:34



💁 Инна Дериглазова

💁 Лариса Коробейникова

💁 Аделина Загидуллина

💁 Марта Мартьянова



Это было великолепно 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/XkAI6bHk5N — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

وأحرز الميدالية البرونزية الفريق الإيطالي بفوزه في مواجهة تحديد المركز الثالث على نظيره الأمريكي بنتيجة 45-23.

🎊 ААААА! Наши красавицы оглушительно отпразновали победу! 🤺



«Кто понял жизнь, тот не спешит». Этот девиз звучит сегодня в Токио!



БОГИНИ! 😍 pic.twitter.com/c9yt42nPnb — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

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وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي إينا ديريغلازفا ولاريسا كوروبينيكوفا وأديلينا زاغيدولينا ومارتا مارتيانوفا من إهداء الميدالية الذهبية الثامنة لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru