أولمبياد طوكيو.. بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م للسباحة المتنوعة برقم عالمي
حطمت بريطانيا الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100م للسباحة المتنوعة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية "طوكيو 2022".
وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين، زمنا قياسيا قدره 3:37.58 دقائق، محطما الرقم السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95).
Great Britain🇬🇧 has won #gold in #Swimming - 4x100m Mixed Medley Relay at #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 31, 2021
They have set a new World Record of 3:37.58!#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics
وحل الفريق الصيني ثانيا مسجلا 3:38.86 د، فيما حصدت أستراليا البرونزية بزمن 3:38.95 د.
وأنهى الأمريكيون السباق في المركز الخامس (3:40.58 د)، رغم تواجد كايليب دريسل المتوج بثلاث ذهبيات في طوكيو حتى الآن، وبذلك يخسر مسعاه إلى ست ميداليات في النسخة الحالية.
المصدر: أ ف ب