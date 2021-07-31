أبرز مواجهات الرياضيين العرب اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو بينها الوثب العالي

تنطلق منافسات اليوم الأحد (اليوم التاسع) لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 المقامة في اليابان، وسط طموحات عربية كبيرة بحصد الذهب في عدة رياضات أبرزها الوثب العالي.

وفي ما يلي أبرز مواجها الرياضيين العرب في اليوم التاسع لأولمبياد طوكيو 2020:

ألعاب قوى (أم الألعاب):

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سباق 100 متر رجال

العداء القطري فيمي أوغونودي - سباق نصف نهائي المسابقة.

سباق 400 متر - رجال

العراقي طه حسين ياسين، اليمني أحمد آل يعاري، السعودي مازن الياسين، السوداني صدام كومي، منافسات السباق تبدأ في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة الكرمة.

سباق 800 متر - رجال

التونسي عبد السالم العيوني، والمغربيان عبد العاطي الغيثي وأسامة نبيل، منافسات الدور نصف النهائي، وتبدأ في تمام الساعة (14:25) بتوقيت مكة المكرمة.

400 متر حواجز رجال

الجزائري عبد القادر لحولو، القطري عبد الرحمن سامبا، منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة (15:25).

3000 موانع - سيدات

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التونسية مروة بوزياني والبحرينية يونفريد موتيل يافي، منافسات السباق في تمام الساعة (3:40) صباحا

القفز العالي - رجال

القطري معتز برشم، الدور النهائي في تمام الساعة (13:10) بتوقيت مكة المكرمة.

مبارزة السلاح

يخوض منتخب مصر في تمام الساعة (4:45) صباحا مواجهة قوية مع فرنسا في ربع نهائي منافسات الشيش لفرق الرجال، حيث يمثل مصر كلا من محمد حسان ومحمد حمزة ويوسف سناء وعلاء الدين أبو القاسم.

رفع أثقال

اللبنانية محاسن فتوح، منافسات وزن 76 كغم سيدات، في تمام الساعة (7:50) صباحا.

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مصارعة - دور الـ16 للسيدات

المصرية سمر عامر تواجه الروسية ناتاليا فوروبيوفا

التونسية زينب صغير تواجه الأمريكية أدلين غراي

مصارعة يونانية رومانية - دور الـ16 لفئة وزن 130 كغم للرجال

المصري عبد اللطيف محمد أحمد يواجه الروسي سيرغي سيمينوف

التونسي أمين غينيشي يواجه التشيلي ياسماني اكوستا

دور الـ16 لفئة وزن 60 كغم للرجال

المصري هيثم محمود فهمي يواجه الروسي سيرغي أميلين

الجزائري عبد الكريم فرجت يواجه الياباني كينيتشيرو فوميتا

كرة اليد

منتخب مصر يواجه منتخب البحرين ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة في تمام الساعة 5 صباحا.

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كرة الطاولة للسيدات

منتخب سيدات مصر - منتخب رومانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة

الكرة الطائرة

منتخب تونس – منتخب روسيا - ضمن منافسات دور المجموعات

الكرة الطائرة شاطئية - دور الـ16

الثنائي القطري (أحمد تيجان وشريف يونس) - منتخب أمريكا، في تمام الساعة 7 صباحا

منتخب مصر للرجال – منتخب الصين للرجال - ضمن منافسات دور الـ16.

الإبحار

يتابع منتخب تونس المؤلف من رانيا رحالي ومهدي غربي، منافسات ناكرا 17 ضمن سلسلة الافتتاح.

المصدر: وكالات