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العرافي تودع أولمبياد طوكيو بخيبة أمل

الرياضة

العرافي تودع أولمبياد طوكيو بخيبة أمل
Reuters /Hannah Mckay
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خرجت العداءة المغربية رباب العرافي من الدور نصف النهائي من التصفيات المؤهلة لسباق 800 متر الذي أقيم اليوم السبت ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

واحتلت العرافي المركز السادس في مجموعتها الثالثة، خلال الدور التمهيدي المؤهل للدور نصف النهائي لسباق 800 متر، قاطعة المسافة بزمن قدره (1:59.86) دقيقة.

العرافي تودع أولمبياد طوكيو بخيبة أمل
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وكانت العرافي قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي، بعد أن احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

ويعول المغرب بعد خروج العرافي، على البطلين سفيان البقالي ومحمد تندوفت في سباق 3000 متر موانع، حيث سيجرى نهائي هذه المسابقة بعد غد الاثنين.

المصدر: وكالات 

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