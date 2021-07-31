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مصر تخسر أمام البرازيل وتودع مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

الرياضة

مصر تخسر أمام البرازيل وتودع مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو
Reuters Kim Hong-Ji
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ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارته أمام نظيره البرازيلي حامل اللقب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في الفوز لنجمه ماتيوس كونها الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.

وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.

.. يتبع

المصدر: RT

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