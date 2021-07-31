مصر تخسر أمام البرازيل وتودع مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو
Reuters Kim Hong-Ji
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ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارته أمام نظيره البرازيلي حامل اللقب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.
ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في الفوز لنجمه ماتيوس كونها الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.
هدف البرازيل الاول— ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals) July 31, 2021
Via: @masrkora#مصر_البرازيلpic.twitter.com/esgwwLWnKC
وسيواجه المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.
وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.
.. يتبع
المصدر: RT