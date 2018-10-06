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في بيان عسكري.. الدوحة تعلن تحرك جميع قيادات وأفرع القوات البرية الأميرية القطرية

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في بيان عسكري.. الدوحة تعلن تحرك جميع قيادات وأفرع القوات البرية الأميرية القطرية
Reuters
القوات القطرية - أرشيف -
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بدأت جميع قيادات وأفرع القوات البرية الأميرية القطرية ووحدات أخرى من القوات المسلحة بتحركات عسكرية داخل البلاد، بحسب بيان لمصلحة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع القطرية.

وأفاد البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن القوات المسلحة القطرية بدأت تنفيذ التمرين التعبوي "نصر 2018".

وقالت في البيان إن هذه المناورات العسكرية تهدف إلى تدريب القيادات على مهام تقدير الموقف والتخطيط والقيادة والسيطرة باستخدام منظومات الأسلحة الحديثة وأعمال هيئة الأركان والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ونقل البيان عن مدير التمرين العقيد الركن مبارك هزاع الهاجري، قوله إن من أهداف تمرين "نصر 2018" هو تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط والإسناد وتنفيذ عمليات اختراق قوات العدو ومنع عمليات التسلل واحتواء العدو وتدميره واستعادة الموقف.

ولم يحدد البيان مدة التمرين.

وكانت القوات البحرية الأميرية القطرية أجرت في 20 سبتمبر، مناورات عسكرية مع القوات البحرية الهندية في المياه الإقليمية القطرية.

وقبلها أجرت على مدى 2017 وكذلك السنة الجارية سلسلة من المناورات المكثفة في سياق ما يربطها من اتفاقيات تعاون عسكري مع عدد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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