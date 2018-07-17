قطر تنفذ مناورات مشتركة مع البحرية الفرنسية

نفذت قوات البحرية القطرية تمرينا عسكريا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية استمر 4 أيام في المياه الإقليمية لقطر.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء أن قوات البلدين أجرت "تمرين العبور التدريبي المشترك"، مشيرة إلى أن المناورات البحرية شملت الدفاع والهجوم الجويين، والاقتحام والتفتيش، والدفاع عن السفن أثناء الإبحار، والإنزال بواسطة المروحيات.

ولم تحدد الدفاع القطرية موعد بدء المناورات وانتهائها، مكتفية بالقول إنها استغرقت 4 أيام.

وأضافت الوزارة أن التمرين يهدف إلى "تبادل الخبرات، واختبار كفاءة الأجهزة، وتثبيت العلاقات البحرية المشتركة بين البحريتين، كما يهدف أيضا إلى رفع الكفاءة العملياتية لقادة السفن".

وبينت الوزارة القطرية أنه "شارك في التمارين البحرية الأميرية القطرية (قيادة الأسطول)، والقوات الخاصة المشتركة (القوة الخاصة البحرية)، والقوات الجوية الأميرية القطرية (جناح المقاتلات)، والقوات البحرية الفرنسية (سفينة كاسارد)".

وأشار البيان إلى أن هذه التمارين العسكرية ـتأتي في إطار "اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجالات التدريب والتخطيط على كافة المهام والواجبات المطلوبة".

القوات البحرية الأميرية القطرية تنفذ تمارين مشتركة مع القوات البحرية الفرنسية#قطر#فرنساpic.twitter.com/knNRRPc0q4 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 17 июля 2018 г.

وتعد دورة المناورات هذه الـ3 من نوعها خلال الشهر الجاري تنفذها قطر مع دول غربية، حيث أجرت القوات البحرية الأميرية القطرية في المياه الإقليمية، يوم 7 يوليو، تمرين "العبور المشترك" بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية، كما أدت تمرينا مشتركا في 16 من الشهر ذاته مع القوات الملكية البريطانية.

وواكبت هذه التدريبات مساعي قطر لتوسيع شبكة علاقاتها في المجالات العسكرية مع الدول الغربية الكبرى من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى حلفائها الإقليميين وعلى رأسهم تركيا، وذلك على خلفية الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + وكالات