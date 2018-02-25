بالصور.. سفن حربية بريطانية تصل إلى قطر لإجراء مناورات

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، الأحد، عن وصول سفن حربية بريطانية للدوحة لإجراء مناورات بحرية مشتركة بين البلدين، في إطار التعاون لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان صحفي نشرته عبر حسابها في "تويتر" إن سفينتين حربيتين "أتش أس أم بلايث" بقيادة الكابتن تشارلز كولنز و"أتش أس أم ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي التابعتين للقوات البحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة للمشاركة في التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين".

وأضاف البيان أن هذه المناورات تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف .

وأشار البيان ذاته إلى أن عددا من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية كان في استقبال السفينتين.

وصول سفن حربية بريطانية للدوحة لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف pic.twitter.com/eeE9eMshRj — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 25 февраля 2018 г.

المصدر: وزارة الدافاع القطرية

ياسين بوتيتي