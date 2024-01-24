"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد من استهدافها لقاعدة "عين الأسد" (فيديو)

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيرة باتجاه قاعدة عين الأسد المحتلة غربي العراق".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأربعاء استهدف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا، بينها "عين الأسد"، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن يوم الأربعاء مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أمريكيتين غربي، وجنوبي البلاد.

كما أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

في حين اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نفذت فجرا على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بهذا الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال إن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" إثر هجوم 7 أكتوبر.

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وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف لأكثر من 150 هجوما منذ منتصف أكتوبر، وفقا للبنتاغون.

المصدر :RT