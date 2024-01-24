مقتل وإصابة 3 عناصر في الحشد الشعبي بضربتين أمريكيتين في العراق

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الأربعاء مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أمريكيتين غربي، وجنوبي البلاد.

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وكتبت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي العراقي في بيانها: "تستمر القوات الأمريكية في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والإضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضافت: "ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي المجاهد (علي أنور صبيح الساعدي) شهيدا، وإصابة اثنين من رفاقه المجاهدين بجروح".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرا إلى أن الضربات جاءت ردا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال أوستن في بيان له إن الضربات "كانت ردا مباشرا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وتابع: "نحن على استعداد تام لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية شعبنا ومنشآتنا. وندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف هذه الهجمات على الفور".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ.

وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك