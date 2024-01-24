"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ والمسيّرات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء استهدف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وصدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيام جاء فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهن قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الأسد".

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن اليوم الأربعاء مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أمريكيتين غربي، وجنوبي البلاد.

كما أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

في حين اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نفذت فجرا على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بهذا الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" إثر هجوم 7 أكتوبر.

وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف لأكثر من 150 هجوما منذ منتصف أكتوبر، وفقا للبنتاغون.

المصدر :RT