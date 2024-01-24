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مستشار الأمن القومي العراقي: الضربات الأمريكية لا تساعد على التهدئة

أخبار العالم العربي

مستشار الأمن القومي العراقي: الضربات الأمريكية لا تساعد على التهدئة
Gettyimages.ru
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نفذت فجرا على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بهذا الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية.

وكتب الأعرجي عبر حسابه على منصة X: "إن استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة".

وأضاف: "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" إثر هجوم 7 أكتوبر.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف لأكثر من 150 هجوما منذ منتصف أكتوبر، وفقا للبنتاغون.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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