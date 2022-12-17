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الأمن العام الأردني يعلن تكثيف الانتشار الأمني في محافظات المملكة

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الأمن العام الأردني يعلن تكثيف الانتشار الأمني في محافظات المملكة
(مديرية الأمن العام الأردني)
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أعلن الأمن العام الأردني تكثيف انتشار دورياته في محافظات المملكة التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، لمنع أي أعمال تخريبية والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قالت مديرية الأمن العام إنها ستكثف انتشارها الأمني "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".

وأضافت المديرية أن "انتشار قوة أمنية في مختلف محافظات المملكة تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين".

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وكانت المديرية أعلنت أنها تعاملت مع ما وصفته بأحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، وأضافت حسبما نقلت "بترا" في وقت سابق، أنه تم "إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق"، وأشارت إلى أنه "ستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

وتحدثت المديرية عن "تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لا سيّما في محافظات الجنوب".

 

المصدر: "بترا"

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