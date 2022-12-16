العاهل الأردني: سنتعامل بحزم مع من يرفع السلاح في وجه الدولة

قال العاهل الأردني /الملك عبد الله الثاني/ إن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه مؤسساتها ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين.

وشدد العاهل الأردني على أن أعمال التخريب مساس خطير بأمن الدولة. مؤكدا أن السلطات لن تقبل التطاول أو الاعتداء على أفراد أجهزتها الأمنية. من جانبه، توعد وزير الداخلية الأردني /مازن الفراية/ بمعاقبة مرتكبي جريمة قتل نائب مدير الشرطة في محافظة معان بطلق ناري خلال أعمال شغب. متعهدا باتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد اضطرابات.