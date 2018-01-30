الاتحاد الأوروبي يرفض تشديد العقوبات على روسيا

أعلن شارل ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم تأييد تشديد العقوبات على روسيا، في ضوء نشر واشنطن ما أسمته "قائمة الكرملين".

وفي ختام لقاء أجراه مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف في ضواحي موسكو، قال ميشيل: "أود أن أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم تأييد تشديد العقوبات".

واعترف رئيس الحكومة البلجيكية بوجود خلافات بين الاتحاد وروسيا، لكنه شدد على ضرورة "فتح باب الحوار بين الجانبين من أجل بناء علاقات استراتيجية مثمرة وحتى يتمكن الجانبان من "إدارة الخلافات"، على حد قوله.

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وتابع ميشيل: "سيدفع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي ثمنا باهظا إن لم نكن ضامنين للاستقرار"، مضيفا أنه من الضروري أن لا يقتصر الحديث على المشكلات التي تنشأ على حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية، بل ينبغي أن يشمل أيضا الأحداث على حدوده الجنوبية".

وقامت الخزانة الأمريكية بنشر النسخة غير السرية من "قائمة الكرملين" التي أدرج فيها جميع أعضاء الحكومة الروسية، بمن فيهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئاسة ديوان الكرملين ورؤساء عدد من الشركات والمصارف الحكومية، إضافة إلى رجال أعمال وأثرياء، وفقا لمصادر أمريكية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الوثيقة لا تعتبر قائمة عقوبات ولا يعني نشرها فرض تقييدات على الشخصيات المدرجة عليها.

المصدر: تاس

قدري يوسف