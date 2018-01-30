موسكو تصف "تقرير الكرملين" بالخطوة غير المسبوقة من الإدارة الأمريكية

اعتبرت موسكو أن "تقرير الكرملين"، الذي نشرته واشنطن ويضم أسماء مقربين من بوتين قد تطالهم عقوبات أمريكية، "خطوة غير مسبوقة وتستحق التوقف والتحليل".

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء إنه: "من الضروري تحليل ما تم نشره، وحقيقة هذه القائمة الموسعة، وذكرها لقيادات رفيعة في روسيا، هذا أمر غير مسبوق. بعد التحليل سنتوصل إلى بعض الاستنتاجات، والآن دعونا لا نسبق الأحداث".

ويأتي تصريح الكرملين تعليقا على نشر وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، ما أسمته "تقرير الكرملين"، الذي ضم أسماء 200 شخصية بينها مقربون من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزراء في الحكومة الروسية، ورجال أعمال كبار.

وقد أعدت وزارة الخزانة الأمريكية هذه القائمة وفقا لقانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي تم سنه منتصف العام الماضي.

ولا تعني هذه القائمة فرض عقوبات بشكل آلي ضد الشخصيات المذكورة، لكنها تعني ضمنا أنه من الممكن أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات ضدهم.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي