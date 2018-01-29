الكرملين: واشنطن بعقوباتها تحاول التأثير على الانتخابات في روسيا

اعتبر الكرملين تقرير الإدارة الأمريكية الذي ستتخذ واشنطن بناء عليه قرارا حول عقوبات جديدة ضد موسكو، محاولة للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2018.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "نحن بالفعل نعتقد بأن هذه محاولة واضحة ومباشرة للقيام بعض الخطوات بالتزامن مع الانتخابات للتأثير عليها".

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وأضاف: "وإننا نرفض ذلك ونحن على قناعة بأنه لن يكون هناك أي تأثير".

وأكد أن موسكو ستتابع تطورات الأحداث وستقوم بتحليلها من أجل حماية مصالح روسيا وشركاتها.

هذا ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية اليوم الاثنين إلى الكونغرس تقريرا يتضمن قائمة بأسماء السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تعتقد واشنطن بأنهم مرتبطون بالسلطات الروسية. وبناء على هذا التقرير ستتخذ واشنطن قرارا حول عقوبات جديدة ضد بعض الشخصيات والشركات العاملة في مجالات الطاقة والدفاع والقطاع المالي، بالإضافة إلى أجهزة الأمن الروسية.

المصدر: تاس

أنطون زوييف