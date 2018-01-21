 
مباشر
عاجل
الجيش التركي يدخل عفرين

الداخلية الأفغانية تعلن تطهير فندق كابل من المسلحين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrqc

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن إنجاز عملية مكافحة الإرهاب في فندق Intercontinental في كابل وتطهير كافة طوابق المبنى.

وقال نجيب دونيش الناطق باسم الداخلية الأفغانية إن قوات الأمن عثرت على جثث ثلاثة إرهابيين هناك.

وذكر أن الهجمة الإرهابية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم مواطن أجنبي وإصابة 6 بينهم 3 عسكريين.

وجرى إجلاء 153 شخصا بينهم 41 أجنبيا عن الفندق إلى مكان آمن ولم يصب أي منهم بأذى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المسلحين تسللت إلى الفندق وفتحت النار على النزلاء يوم أمس في حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي لكابل، حيث كان الفندق يستضيف حفلي زفاف.

وذكرت مصادر أخرى، أن الفندق كان يستضيف مؤتمرا للتكنولوجيا المعلوماتية يحضره خبراء من 34 ولاية أفغانية، وأن الإرهابيين تمكنوا من احتجاز  الكثير من النزلاء والموظفين قبل شن هجومهم.

إقرأ المزيد
قوات الأمن الأفغانية - أرشيف مسلحون يقتحمون فندقا في كابل وأنباء عن سقوط ضحايا

ولم تعلن حتى الآن أي من الجماعات المسلحة والإرهابية عن تبنيها الحادث. 

المصدر: إنترفاكس

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة