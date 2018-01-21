الداخلية الأفغانية تعلن تطهير فندق كابل من المسلحين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن إنجاز عملية مكافحة الإرهاب في فندق Intercontinental في كابل وتطهير كافة طوابق المبنى.

وقال نجيب دونيش الناطق باسم الداخلية الأفغانية إن قوات الأمن عثرت على جثث ثلاثة إرهابيين هناك.

وذكر أن الهجمة الإرهابية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم مواطن أجنبي وإصابة 6 بينهم 3 عسكريين.

وجرى إجلاء 153 شخصا بينهم 41 أجنبيا عن الفندق إلى مكان آمن ولم يصب أي منهم بأذى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المسلحين تسللت إلى الفندق وفتحت النار على النزلاء يوم أمس في حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي لكابل، حيث كان الفندق يستضيف حفلي زفاف.

وذكرت مصادر أخرى، أن الفندق كان يستضيف مؤتمرا للتكنولوجيا المعلوماتية يحضره خبراء من 34 ولاية أفغانية، وأن الإرهابيين تمكنوا من احتجاز الكثير من النزلاء والموظفين قبل شن هجومهم.

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ولم تعلن حتى الآن أي من الجماعات المسلحة والإرهابية عن تبنيها الحادث.

المصدر: إنترفاكس

ادوارد سافين