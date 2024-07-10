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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 10:53 GMT

    غالانت: 60% من مقاتلي "حماس" بين قتيل ومصاب

    قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه تمت "تصفية أو إصابة 60%" من مقاتلي حركة "حماس" منذ بداية العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

    غالانت: 60% من مقاتلي "حماس" بين قتيل ومصاب
    Globallookpress

    ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" تصريحات الوزير الإسرائيلي غالانت في الوقت الذي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا "إرجاء الإعلان عن هزيمة "حماس" في رفح بعد التقدم في المفاوضات".

    وذكرت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "التقدم في المفاوضات بشأن صفقة التبادل سيؤدي إلى تأجيل إعلان إسرائيل عن هزيمة لواء رفح التابع لـ"حماس"، بينما تتواصل في الوقت نفسه عمليات جيش الدفاع في محور فيلادلفيا".

    وكان الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، أبو عبيدة يوم الأحد الماضي، قد أكد أن "القدرات البشرية للمقاومة بخير وتم تجنيد الآلاف من المجاهدين الجدد في ظل الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على غزة".

    المصدر: RT

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