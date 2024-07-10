وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في منطقة مدينة غزة. خلال الليل، ونفذت عملية مكافحة الإرهاب ضد إرهابيي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الذين كانوا يعملون داخل مقر "الأونروا" في المنطقة ويستخدمونه كقاعدة لشن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة".

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وأضاف البيان: "وبعد فتح ممر محدد لتسهيل إجلاء المدنيين من المنطقة، شنّت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي غارة مستهدفة على المبنى، وقضت على الإرهابيين في قتال قريب، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في المنطقة".

وعن يوم أمس، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ"قضاء القوات الإسرائيلية على عشرات الإرهابيين في منطقة الشجاعية وفككت طرق الأنفاق تحت الأرض. حدّدت القوات 10 إرهابيين كانوا يراقبون القوات من مبنى في المنطقة، وفي غارة جوية وبرية مشتركة، تم ضرب المبنى الذي كان الإرهابيون يعملون فيه".

كما لفت إلى "مواصلة العمليات الاستخبارية المستهدفة في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. والقضاء على عدد من الإرهابيين والعثور على أسلحة وتفكيك البنية التحتية للإرهابيين في المنطقة".

واختتم بيان الجيش الإسرائيلي: "قصف سلاح الجو الإسرائيلي وقضى على عدد من إرهابيي "حماس" في وسط غزة، بما في ذلك الإرهابيين الذين شاركوا في الأنفاق ووحدات الصواريخ المضادة للدبابات في منظمة حماس الإرهابية"

المصدر: RT