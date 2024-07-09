وقالت مصادر طبية في غزة إن "25 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس".

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبي بمنطقة عبسان الكبيرة.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على حي تل الهوى ومناطق متفرقة في وسط القطاع وأحياء مدنية غزة، مما تسبب في موجة نزوح واسعة بعد توغل بشكل مفاجئ للقوات الإسرائيلية التي أطلقت الكلاب على العائلات الفلسطينية في جنوب مدينة غزة، قبل إخضاعها للتحقيق والإهانة ثم إجبارها على النزوح إلى وسط القطاع.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة والمربعات السكنية ومراكز الإيواء، واستهدف القصف المدفعي شارع اليرموك بمدينة غزة، ومنطقة اللبابيدي شمالي مدينة غزة، ومدرسة في مخيم النصيرات، ما أوقع عشرت الشهداء والجرحى.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ277، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، في وقت تواصل المقاومة خوض المعارك والاشتباك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: RT