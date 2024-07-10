وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة لمناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة يدعو فيها سكان مناطق مدينة غزة للنزوح جنوبا ويصفها "منطقة قتال خطيرة".

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وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني إن "آلاف المواطنين في قطاع غزة اضطروا للنزوح من دون معرفة وجهتهم".

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار على الشوارع المحيطة بميناء الصيادين غربي مدينة غزة صباح الأربعاء.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن "الوضع في القطاع مأساوي جدا وهناك قصف إسرائيلي متواصل من مختلف الجهات".

وأضاف: "نحن غير قادرين على انتشال الشهداء والجرحى والعالقين في المنازل وتحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "معداتنا وآلياتنا متوقفة جراء الأعطال المتكررة ونفاد الوقود".

وذكر أن "عددا من الجرحى استشهدوا قبل وصولهم إلى مستشفى "كمال عدوان" جراء صعوبة الحركة".

وأوضح أن "الاحتلال يتعمد منع الخدمات الإنسانية لإجبار أهالي مدينة غزة وشمالها على النزوح جنوبا".

وأفاد بأن "نحو 70% من محافظة غزة تحت النيران وطواقمنا غير قادرة على الوصول إليها".

ووقع عددا من القتلى والجرحى بعد استهداف عددا من المواطنين بصاروخ استطلاع إسرائيلي في محيط سوبر ماركت أبو زكري شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأشار مراسلنا إلى "هبوط مروحيات إسرائيلية داخل "محور نتساريم" بعد دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف وسط قطاع غزة".

وقال مراسلنا إن "الطواقم الطبية انتشلت جثمانين وعدة إصابات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة مواطنين من عائلة واحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر أنه تم إنزال مساعدات جوية على مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

من جهته قال مدير مستشفى "الأندونيسي" مروان السلطان "ساعات قليلة وتتوقف الخدمة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود".

وأضاف "نحذر من أن حياة المرضى أصبحت في دائرة الخطر الشديد".

وطالب جميع المنظمات الدولية بـ"التدخل الفوري لتفادي كارثة إنسانية".

في حين قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن "4 مدارس قصفت في قطاع غزة في الأيام الأربعة الأخيرة".

وفي سياق منفصل قالت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح" في بيان: قصفنا بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل جنود وآليات العدو عند بوابة معبر رفح ومحيطها".

وقالت كتائب "المجاهدين" في بيان إن مقاتليها "استهدفوا موقع كوسوفيم العسكري شرق القرارة (شمال شرقي خان يونس) بصاروخين من نوع "107"".

المصدر: RT