وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الرائد تل لاهات (21 عاما) من منطقة كفار سابا مقاتل في وحدة "ماغلان" تشكيل كوماندوز

قتل في التاسع من يوليو 2024 في معركة بغزة ".

وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي 681 قتيلا.

وأمس الثلاثاء بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لعملية "قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى وسط مدينة غزة".

وتشهد منطقة تل الهوى منذ الأحد الماضي معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي الذي أعاد التوغل في المنطقة، وقوات المقاومة الفلسطينية التي نفذت عدة هجمات مضادة وتتصدى للجيش.

المصدر: RT