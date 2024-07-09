وتشهد منطقة تل الهوى منذ يوم الأحد الماضي معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي الذي أعاد التوغل في المنطقة، وقوات المقاومة الفلسطينية التي نفذت عدة هجمات مضادة وتتصدى للجيش.

وكانت قد قالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة في حي تل الهوى بمدينة غزة".

المصدر: RT