"القسام" تبث مشهد قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى (فيديو)
بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى وسط مدينة غزة.
وتشهد منطقة تل الهوى منذ يوم الأحد الماضي معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي الذي أعاد التوغل في المنطقة، وقوات المقاومة الفلسطينية التي نفذت عدة هجمات مضادة وتتصدى للجيش.
وكانت قد قالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة في حي تل الهوى بمدينة غزة".
المصدر: RT
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